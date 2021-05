Durch Germany's next Topmodel sind die Teilnehmerinnen vor allem eines gewohnt: Viel Aufmerksamkeit. Die Finalistinnen sind über stolze 17 Wochen immer donnerstags in der Primetime für ein Millionenpublikum zu sehen. Die Folge: Auf der Straße werden die Nachwuchsmodels ständig erkannt, man möchte Autogramme von ihnen oder schickt Fan-Briefe. Steigt den "Meeedchen" dieses Maximum an öffentlichem Interesse nach dem Ende der Show womöglich zu Kopf?

Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, plauderten die Finalistinnen schon vor der Liveshow offen über ihren neuen Promi-Status. "Natürlich werde ich angesprochen, wenn ich draußen herumlaufe, darüber freue ich mich auch immer tierisch", gab Dascha Carriero (21) zu. Ihr Privatleben habe sich aufgrund dessen aber nicht verändert. "Ich bin immer noch der Mensch, der ich vor GNTM war und daran wird sich auch nichts ändern", betonte sie.

Romina Palm (21) vergesse sogar manchmal, was sie für eine große Reichweite habe. Auf Instagram folgen der rothaarigen Schönheit immerhin rund 500.000 Fans. "Dass man etwas erreichen kann mit dem, was man sagt, das ist wirklich Gold wert", beschrieb sie das Positive ihrer Präsenz. Alex Mariah Peter fragt sich manchmal, warum sie auf offener Straße eigentlich beobachtet wird. "Ich bin doch einfach nur Alex, ein Kölsche Mädchen. Das hat sich für mich nicht verändert.", stellte sie klar.

Soulin Omar hingegen gab schon zu, sich im Laufe der Zeit bei "Germany's next Topmodel" verändert zu haben. Allerdings betonte sie: "Ich habe mich sehr positiv entwickelt. Diese Entwicklung steht mir nicht im Weg."

Getty Images GNTM-Kandidatin Dascha für Kilian Kerner auf der Fashion Week

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, Kandidatin bei GNTM 2021

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, Model

Instagram / itssoulin Soulin Omar, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

