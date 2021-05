Gibt es etwa doch noch Chancen auf ein Liebes-Comeback von Pietro Lombardi (28) und Laura Maria Rypa (25)? Der erfolgreiche Sänger und die schöne Rechtsanwaltsgehilfin haben sich vor ein paar Monaten gedatet – doch nach einigem Hin und Her gingen die beiden scheinbar endgültig auseinander. Doch was war der Grund? Der Musiker hatte angedeutet, er sei "nur Mittel zum Zweck" für die Influencerin gewesen. Ob die beiden heute noch Kontakt haben, ist nicht bekannt. Aber so oder so wird jetzt klar: Laura gefällt Pietro immer noch!

Am Freitagmorgen veröffentlichte die Web-Beauty ein hübsches Urlaubsfoto von sich auf Instagram: Laura sitzt im Bikini auf dem Boden, lässt sich die Sonne auf den Rücken strahlen und grinst happy in die Kamera. Obwohl sie ganz natürlich gestylt ist, sieht die 25-Jährige einfach super aus – dieser Anblick gefällt nicht nur unzähligen Fans, sondern auch ihrem Ex-Freund Pietro, der den Beitrag gelikt hat. Schaut man sich ihren Account genauer an, fällt auf: Das ist längst nicht das einzige Bild, dem er in den vergangenen Wochen ein "Gefällt mir" geschenkt hat...

Und wie sieht es andersherum aus? Auch Laura folgt Pietro noch auf Instagram – und hat zudem seinen jüngsten Beitrag gelikt: Hier bewirbt er zusammen mit Starkicker Lukas Podolski (35) sein neues Eis Lemon Pie. Was glaubt ihr: Haben Pietro und Laura sich schon abgeschrieben oder besteht noch Hoffnung? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa auf Fuerteventura

Instagram / pietrolombardi Lukas Podolski und Pietro Lombardi

