Rúrik Gíslason (33) ist der Dancing Star 2021! Am Freitagabend stand das große Finale der diesjährigen Let's Dance-Staffel an. Neben dem Fußballer schwebten auch Valentina Pahde (26) und Nicolas Puschmann (30) mit ihren jeweiligen Profitänzern über das Parkett, um den Siegerpokal mit nach Hause zu nehmen. Am Ende des Abends hatte der Isländer jedoch die Nase vorn und durfte nach ganz oben aufs Siegertreppchen. Finden die "Let's Dance"-Fans das richtig so?

Der Großteil der Zuschauer scheint Rúrik den Sieg von Herzen zu gönnen. Unter einem Promiflash-Beitrag zum Ausgang des Finales schreibt beispielsweise ein User: "So verdient! Das war der Hammer!" Ein weiterer Fan ist ebenso begeistert von dem Kicker und dessen Tanzpartnerin Renata Lusin (33): "Sie waren die sympathischsten und die besten Tänzer!" Einige hätten allerdings auch gerne die blonde GZSZ-Darstellerin als Gewinnerin gesehen: "War zwar für Valentina, aber auch Rúrik hat eine gute Show abgeliefert und darum genauso verdient gewonnen! Trotzdem schade für Valentina, sie hätte es auch verdient!"

In einer Promiflash-Umfrage war die Mehrheit klar für Rúrik. Auf die Frage, ob die Fans mit dem Sieg des Sportlers und seiner Profitänzerin zufrieden seien, hatten satte 73,7 Prozent der insgesamt 3.098 Wähler mit "Absolut, die beiden waren einfach am stärksten" geantwortet. Nur 26,3 Prozent hatten dagegen einen anderen Favoriten [Stand: 29. Mai 2021, 16.30 Uhr].

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Rúrik Gíslason und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Rúrik Gíslason

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de