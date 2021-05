Paris Hilton (40) zelebriert ihre Liebe zu Carter Reum! An dem 40. Geburtstag der Hotelerbin stellte ihr Partner ihr die Frage aller Fragen, die sie glücklich bejahte. Paris und Carter werden heiraten. Seitdem bekommt ihr Liebster im Netz von seiner Herzensdame ganz rührende Liebeserklärungen gewidmet. Doch bevor ihre große Hochzeit steigt, konnten die Turteltauben nun ihr 18-monatiges Jubiläum feiern. Dabei schwärmte Paris von Carter in den höchsten Tönen: Er sei nicht nur ihr baldiger Ehemann, sondern auch ihr bester Freund!

"Alles Liebe zum 18-Monatigen an meinen unglaublichen Verlobten", richtete das It-Girl süße Worte auf Instagram an den Unternehmer. Dazu teilte sie ein Video, das Aufnahmen von den beiden zeigt, in denen sie sich ziemlich verliebt anschauen. Ihn zu kennen, habe ihre ganze Welt verändert, schwärmte sie. Da sei noch so vieles gemeinsam zu entdecken, freute sich Paris auf die gemeinsame Zukunft mit Carter.

Dass Paris und Carter bald Mann und Frau werden, soll man ihnen offenbar sogar äußerlich ansehen – und da reicht der kleine Verlobungsring am Finger wohl nicht aus. Kürzlich wurde das Paar von Paparazzi abgelichtet. Auf den Pics tragen die beiden ganz ähnliche Looks. Ganz untypisch trägt Paris mal kein knappes Glitzerkleidchen und Pumps, sondern einen lässigen Hoodie und eine Jogginghose. Dieser Outfitwahl schloss sich Carter an. Auch er warf sich einen blauen Kapuzenpulli über.

Getty Images Paris Hilton im Mai 2014

MEGA Paris Hilton und Carter Reum in Malibu, Kalifornien

MEGA Paris Hilton und Carter Reum, Mai 2021

