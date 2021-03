Na, bei Paris Hilton (40) und Carter Reum hat Amors Pfeil wohl direkt ins Schwarze getroffen! Die Hotelerbin und der Unternehmer hatten ihre Fans zuletzt mit einer besonderen Neuigkeit, ihr Liebesleben betreffend, überrascht: Nach rund einem Jahr Beziehung hat der 40-Jährige der Blondine die Frage aller Fragen gestellt – und sie hat Ja gesagt. Als wäre das nicht schon Liebesbeweis genug, schwärmte Paris jetzt online in den romantischsten Tönen von ihrem Carter!

Auf Instagram postete Paris jetzt eine Fotomontage, mit der sie ihre großen Glücksgefühle zum Ausdruck bringt: Auf dem Pic spazieren die Blondine und ihr Verlobter gemeinsam mit einem hineinretuschierten Einhorn an einem Strand entlang. Doch damit nicht genug – zudem widmete sie Carter liebevolle Worte. "Du bist mein Traumprinz und mein wahr gewordenes Märchen", brachte Paris ihre Zuneigung zum Ausdruck und betonte: "Ich bin so verliebt in dich!"

Mit dieser Begeisterung steht Paris keinesfalls alleine da, denn auch Carter hatte in einem Interview mit People bereits durchklingen lassen, wie sehr er seine zukünftige Ehefrau schätzt. "Sie begeistert mich mit ihrer Freundlichkeit, ihrer Arbeitsmoral, ihrer Authentizität und ihrem Engagement, die Welt zu einem besseren Ort zu machen [...]", erklärte er.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Freund Carter Reum

Getty Images Paris Hilton im Oktober 2020

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Freund Carter Reum

