Dascha Carriero (21) will sich verantwortungsvoll verhalten! Die Germany's next Topmodel-Finalistin schrammte haarscharf am ersten Platz des Castingformats vorbei – Kandidatin Alex Mariah konnte wohl mehr überzeugen. Dennoch steht die Karriere der Blondine damit nun auch in den Startlöchern: Allein auf Instagram folgen der Zweitplatzierten derzeit schon 250.000 Fans. Mit dieser Reichweite kommt allerdings auch Verantwortung – und dessen ist sich Dascha mehr als bewusst, wie sie Promiflash verrät!

Im Interview mit Promiflash erklärt die 21-Jährige, dass sie ihre Follower nicht negativ beeinflussen wolle: "So ein Wort wie 'Diät' finde ich auch ganz, ganz kritisch zu sehen – deshalb würde ich auch so was bei mir gar nicht verwenden." Die Abiturientin sei sich klar darüber, dass sie nun eine Vorbildfunktion einnehme. So möchte das Curvy-Model den Fans anscheinend auch nichts vorschreiben oder einreden, wenn es um den eigenen Körper geht: "Jeder darf essen, was er will, jeder darf tragen, was er will, jeder darf sich so ernähren, wie er will und Diät machen, so viel er will", macht Dascha mehr als deutlich.

"Nur, weil ich es nicht mache, heißt das nicht, dass andere es nicht machen müssen", fährt das Model fort. Schließlich würden ihre Abonnenten auch auf sich beziehen, was Dascha so in ihrem Alltag macht. "Das muss nicht unbedingt sein, weil nicht jeder so sein muss wie ich – bloß weil ich für manche nun vielleicht ein Vorbild bin", betont sie.

Instagram / alex_mariah.gntm.2021.official Alex Mariah, "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin 2021

Instagram / dascha_ua Dascha, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / dascha.gntm2021.official Dascha, GNTM-Kandidatin 2021

