Endlich geht es wieder los! Am neunten Mai startete die beliebte ZDF-Show ZDF-Fernsehgarten in eine neue Saison. Das abwechslungsreiche musikalische Showprogramm, moderiert von Andrea Kiewel (55), verspricht den Zuschauern eine Mischung aus Musik, Artistik, Comedy und verschiedenen spektakulären Aktionen. Im Fernsehgarten geben sich deutsche und internationale Stars die Klinke in die Hand. Aber was bekommen die Künstler eigentlich für einen Auftritt in der Gute-Laune-Show?

Die Unterhaltungssendung, in der die blonde Kultmoderatorin sonntags das Publikum willkommen heißt, ist für viele Künstler eine ideale Gelegenheit, ihre neuen Singles zu präsentieren. Gerade deshalb ist der Fernsehgarten bei vielen Musikern wie Vanessa Mai (29), Maite Kelly (41) oder Wincent Weiss (28) so beliebt. Wie Bild jetzt berichtet, scheint die Gage für die Performance allerdings nicht allzu hoch auszufallen: Jedem Interpreten oder jeder Band werden 750 Euro ausgezahlt. Dabei sei es unerheblich, wie bekannt ein Künstler sei oder wie viele Mitglieder die Gruppe zähle. "Reich werden kann man von einem Auftritt im 'ZDF-Fernsehgarten' nicht", bestätigt auch ein Künstlermanager.

Die Generalprobe für die Auftritte findet jeweils am Samstag vor der Sendung statt, wodurch die Künstler mindestens eine Nacht im Hotel verbringen müssen. In den meisten Fällen müsse die Übernachtung von der Gage gezahlt werden. So manche Band zahle dabei definitiv drauf, um in der Sendung dabei zu sein, ist sich der Manager sicher.

Anzeige

ActionPress / imagebroker.com Wincent Weiss beim Heitere Open Air

Anzeige

Getty Images Moderatorin Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten

Anzeige

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de