Wie ernst meinen es die Bauer sucht Frau-Teilnehmer tatsächlich? Vergangene Woche gab der Sender RTL bekannt, welche 16 liebeshungrigen Singles 2021 ihr Glück in der beliebten Kuppelshow versuchen wollen – darunter sind dieses Mal viele ausgesprochen junge und auch einige gut aussehende Kandidaten! So mancher Fan hat sich bestimmt schon gefragt: Suchen die hübschen Jungbauern in der Show wirklich die große Liebe oder doch nur Fame?

Ex-Kandidatin Nadine Morath hat da bei so manchem Single-Mann ihre Zweifel! Im Promiflash-Interview verriet die Frau von Bauer Benny: "Ich gehe davon aus, dass wahnsinnig viele Briefe an Björn gehen, Peter und Matthias. Der Björn halt als Hottie – wobei ich denke, dass sowohl der Peter als auch der Björn nicht wirklich Interesse haben, die Liebe zu finden. Bei Björn, denke ich, geht es doch eher um die Vermarktung seiner Musik." Ihr Göttergatte sehe das ganz ähnlich: "Wir hoffen, dass da nicht so viel nur mit Vermarktung zu tun hat. Also das soll jetzt nicht so negativ klingen, aber es sollte schon mehr zurück zum Ursprünglichen gehen."

Auch Kultkandidatin Tayisiya Morderger (24) kommt eine "Bauer sucht Frau"-Bewerbung ein bisschen spanisch vor: "Bachelor dieser Staffel ist natürlich Björn. Der sieht wirklich sehr gut aus, und ich denke, da werden sich auch bestimmt sehr viele Frauen bewerben. Aber manchmal denke ich: Warum einige hübsche Männer im wirklichen Leben nicht die Frau für das Leben finden?" Ihre Theorie lautet: "Vielleicht ist da ja ein Haken, und den muss man erst mal herausfinden..."

TVNOW Peter, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2021

Instagram / nadine75bauersuchtfrau2017 Nadine und Benny Morath, "Bauer sucht Frau"-Paar

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger, Reality-TV-Star

