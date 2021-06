Irina Schlauchs Suche nach der großen Liebe nimmt so langsam Fahrt auf! In der queeren Kuppelshow Princess Charming nimmt die Kölner Rechtsanwältin die verbleibenden 18 Kandidatinnen genau unter die Lupe – mit dem Ziel, ihre Traumfrau zu finden. In der zweiten Folge der TVNOW-Show fand nicht nur bereits das erste Gruppendate statt, eine Liebesanwärterin durfte die hübsche Brünette jetzt auch ganz allein kennenlernen: Irina lud Kandidatin Jana auf das erste Einzeldate ein – und das fand direkt in der Villa Charming statt!

Richtig gehört: Jana ist die erste Kandidatin, die Irina in ihrer traumhaften Bleibe besuchen durfte. Anlässlich des Rendezvous hat die Princess für die leidenschaftliche Fußballspielerin dort nämlich ein kleines Spiel vorbereitet: Auf einer Tafel stehen verschiedene Begriffe, die in einem Wirrwarr aus Buchstaben versteckt sind. "Wenn uns ein Begriff ins Auge springt, können wir darüber ein bisschen quatschen, um uns besser kennenzulernen", erklärte die Anwältin. Und so führte das Gespräch über das Coming-out über das Heiraten bis hin zu Jogginghosen...

Damit nicht genug: Irina stellte nämlich zudem ihr Talent auf dem Fußballplatz unter Beweis. Gegenseitig spielten sich die beiden Frauen auf dem Rasen den Ball zu – und das beeindruckte Jana offenbar sehr. "Sie ist auf jeden Fall supertoll, ich habe sie mir tatsächlich auch so vorgestellt", schwärmte die Bürokauffrau aus Dresden.

TVNOW Irina Schlauch, Princess Charming 2021

TVNOW Kandidatin Jana und Princess Charming Irina

TVNOW / René Lohse Jana, "Princess Charming"-Kandidatin

