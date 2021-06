Ist hier etwa Nachwuchs unterwegs? Anna Iffländer (24) und Marc Zimmermann sind 2020 als das Traumpaar von Love Island aus der Show gegangen. Seitdem läuft es mehr als rund bei den beiden und sie sind immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Das zeigen sie auch nur zu gern im Netz – doch unter einem aktuellen Pärchen-Pic brodelt nun die Gerüchteküche: Erwarten Anna und Marc etwa ein Kind zusammen?

Zurzeit lässt das Paar auf Mallorca zusammen mit Freunden die Seele baumeln und teilt das eine oder andere Bild ihres Urlaubs. Bei einem Instagram-Beitrag gerät die malerische Kulisse allerdings schnell in den Hintergrund. Fans wollen nämlich ein kleines Schwangerschaftsbäuchlein bei der Blondine erkannt haben. "Babybauch?", kommentiert unter anderem ein User – während ein anderer ihm beipflichtet: "Das habe ich auch gleich gedacht!" Doch Anna klärt schnell in den Kommentaren auf: Von wegen Babybauch, die 24-Jährige hat nur etwas zu viel gegessen und daher ein "Foodbaby".

Eine vermeintliche Schwangerschaft käme für die Follower der beiden aber sicherlich ziemlich überraschend. In einem früheren Promiflash-Interview gaben die zwei nämlich zu, noch nicht einmal konkrete Zusammenziehpläne zu haben. "Marc wohnt ja zurzeit vorwiegend bei mir in Dortmund. [...] Einen Umzugstermin haben wir jetzt aber noch nicht", erzählte die Beauty. Ihr Liebster kündigte damals jedoch schon an, dass es vielleicht in diesem Jahr bereits so weit sein könnte.

Instagram / annaiff Marc Zimmermann und Anna Iffländer im Oktober 2020 in Dortmund

Instagram / annaiff Anna Iffländer und Marc Zimmermann, Traumpaar aus "Love Island" 2020

Instagram / annaiff Marc Zimmermann und Anna Iffländer

