Pärchentrip: Ist Marc Zimmermanns Freundin Isabella Franke?

Marc Zimmermann sorgt für Spekulationen im Netz. Derzeit urlaubt der Love Island-Star auf Fuerteventura. Doch er ist nicht allein unterwegs – Fotos einer Augenzeugin zeigen die Reality-TV-Bekanntheit gemeinsam mit einer unbekannten Dame. Handelt es sich bei seiner geheimnisvollen neuen Freundin etwa um Isabella Franke? Auf Instagram zeigt sich die Aufräum-Coachin derzeit ebenfalls im Urlaub und genießt im Bikini den Strand und das Meer. Auch der auffällige Haarschnitt in Grün und die Tattoos an den Armen stimmen mit der Dame auf den Fotos überein.

Auf den Schnappschüssen sitzen Marc und seine Begleitung an einem Tisch, schauen sich tief in die Augen und kommen sich dabei ganz schön nah. "[Ich] habe den Marc Zimmermann von 'Love Island' gesichtet. Er scheint mit seiner Partnerin hier zu sein, zumindest sehe ich sie die ganze Zeit zusammen, halten Händchen und knutschen rum", verriet die Augenzeugin gegenüber Promiflash. Sie ist sich sicher: "Sie sehen auf alle Fälle sehr verliebt aus." Bislang hat jedoch keiner von beiden öffentlich bestätigt, dass zwischen ihnen etwas läuft.

Bekannt wurde Marc ursprünglich durch seine Teilnahme an der Kuppelshow "Love Island". Dort flirtete er mit Anna Iffländer und ging nach der Show eine Beziehung mit ihr ein – doch die Liebe der beiden hielt nicht. Bei Ex on the Beach begegneten die beiden sich schließlich wieder. Ebenfalls wurde ihm eine Liaison mit Ex-Bachelor-Girl Michelle Gwozdz (30) nachgesagt.

Anzeige Anzeige

Promiflash Marc Zimmermann und seine mögliche neue Partnerin

Anzeige Anzeige

Promiflash Marc Zimmermann und seine mögliche neue Partnerin im Urlaub auf Fuerteventura

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass es sich wirklich um Isabella handelt? Ja, bestimmt! Ich bin mir unsicher... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de