Teilen sich Anna Iffländer und Marc Zimmermann schon bald mehr als nur das Bett? Seit knapp zwei Monaten sind die beiden nun schon offiziell ein Paar. Bei der Kuppelshow Love Island lernten sich die zwei in diesem Jahr kennen und lieben. Seitdem sind die Turteltauben nur noch im Doppelpack unterwegs und zelebrieren ihr junges Glück auch immer wieder in den sozialen Netzwerken. Jetzt verrieten Marc und Anna im Gespräch mit Promiflash ihre gemeinsamen Zukunftspläne!

Obwohl die Sachbearbeiterin aktuell noch in Dortmund lebt und Marc derzeit sein Sportstudium in Köln beendet, würden sie zur Zeit schon einmal das Zusammenleben proben, verriet Anna gegenüber Promiflash. "Marc wohnt ja zurzeit vorwiegend bei mir in Dortmund", erklärte sie. Ein konkretes Datum für die erste gemeinsame Wohnung der Reality-TV-Gesichter gebe es aber noch nicht, führte sie weiter aus. Der 25-Jährige sei der Meinung, dass er nichts überstürzen möchte, nicht zuletzt auch wegen seiner Verpflichtungen in der Domstadt, schilderte er seine Lage. Einen möglichen Umzugszeitraum nannte er aber dennoch. "Es sieht danach aus, dass ich nächstes Jahr schon in Dortmund bei Anna leben könnte", offenbarte Marc.

Kurz nach dem Finale der Datingshow im September sprachen die beiden bereits darüber, zusammenziehen zu wollen. Schon damals deutete die 24-Jährige gegenüber Promiflash an, dass ihr Liebster seine Koffer packen müsste, um zu ihr nach Dortmund zu ziehen.

Instagram / annaiff Anna Iffländer im Dezember 2020

Instagram / marcz_instagraem Marc Zimmermann, "Love Island"-Kandidat

Instagram / annaiff Marc Zimmermann und Anna Iffländer im November 2020

