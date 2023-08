Haar-Fail: Anna Iffländer hat kahle Stellen auf dem Kopf!

Hier ist Anna Iffländer wohl ein schmerzhaftes Malheur passiert! Ihre blonden Haare sind das Markenzeichen der Reality-TV-Bekanntheit. Dennoch zeigt sich die einstige Ex on the Beach-Kandidatin immer wieder experimentierfreudig, wenn es um ihre lange Mähne geht. Von brünetter Frise über schwarz-roter Perücke bis hin zu einem Long Bob war schon alles dabei. Annas neustes Haar-Experiment ging nun aber nach hinten los...

"So meine Lieben, eure Testerin des Jahres ist zurück", beginnt Anna ein neues Reel auf Instagram. In dem Clip probiert die Beauty einen Haar-Trend aus, der bei Social Media viral gegangen ist, bei dem man sich eine bunte Feder in den Scheitel klebt. "Ich nehme dafür jetzt einfach mal Nagelkleber, weil der ist ja am stärksten", erklärt die Beauty weiter. Wenig später fängt dieser allerdings an, stark auf ihrer Kopfhaut zu brennen. Die Schlussfolgerung: Der Kleber muss weg!

"Was hab' ich getan, wie sehe ich aus – das kann man nicht mehr retten...", stellt die 27-Jährige schockiert fest. Der Kleber ist wie eine harte Kruste auf ihrem Kopf getrocknet, die sich selbst nach dem Haarewaschen nicht lösen will. Da hilft offenbar nur noch die Schere: Stück für Stück schneidet Anna die verklebten Strähnen aus ihrem Haaransatz – und dabei entstehen einige kahle Stellen auf ihrem Kopf. Das Fazit der Blondine: "Ich habe andere Stärken."

