Irina Schlauch und die Princess Charming-Girls kommen sich langsam näher! Im Rahmen der lesbischen Kuppelshow sucht die Kölner Rechtsanwältin auf der griechischen Insel Kreta nach ihrer Traumfrau. In der Auftaktfolge hatte sich das Kennenlernen am ersten Abend zwar noch etwas oberflächlich gestaltet, dafür nahm sich die hübsche Brünette jetzt aber mehr Zeit: In der aktuellen "Princess Charming"-Folge stand nämlich das erste Gruppendate an – und dabei wurde direkt ordentlich geflirtet!

Für das erste Rendezvous der Staffel hat sich die Princess etwas ganz Besonderes überlegt: Gemeinsam mit den Kandidatinnen Elsa, Anja, Miri, Sarina und Britta stellte Irina in einem romantischen Hinterhof ihre Kochkünste unter Beweis. Während die Girls allerhand griechische Spezialitäten zubereiteten, buhlten sie um die Wette. "Du kannst auch in unseren beheizten Jacuzzi springen", flirtete Britta beispielsweise. Aber auch ernste Themen fanden den Weg an den Tisch – so wollte Anja gleich wissen, ob Irina in Zukunft Kinder haben möchte.

Zwischen der Princess und einer Kandidatin funkte es offenbar schon beim ersten Gruppendate: Sowohl Elsa als auch Irina schwärmten nämlich voneinander. "Irina schaut mich sehr intensiv an – und ich mag das, ich mag das sehr", stellte die Studentin fest. Und auch die Rechtsanwältin war ganz angetan: "Als Elsa und ich zum ersten Mal gesprochen haben, hatte ich das Gefühl, dass da die Vibes stimmen."

