Wie kommt der neue Bachelor bei Viola Kraus (30) an? Mitte November wurde der neue Rosenkavalier vorgestellt: In der elften Staffel des Dating-Formats, das Anfang 2021 startet, wird Niko Griesert (30) die Schnittblumen verteilen und im besten Fall die letzte Rose an seine Traumfrau übergeben. Promiflash hakte bei Viola Kraus, die 2017 um das Herz von Sebastian Pannek (34) buhlte, nach: Was hält sie von dem IT-Projektmanager?

Auf Promiflash-Nachfrage reagierte die 30-Jährige verhalten. "Ich muss ehrlich gestehen, dass der neue Bachelor mich rein optisch so gar nicht vom Hocker haut", gab sie zu. Auch die ersten Videos des Vaters einer neunjährigen Tochter hätten sie nicht überzeugt. Neugierig, ihn "in Aktion" zu sehen, sei die Blondine aber trotzdem. "Bisher wirkt er nicht interessant auf mich. Vielleicht reist er es mit Charakter noch raus", freute sich Viola zumindest mal auf die Ausstrahlung.

Auch wenn sie selbst nicht sonderlich angetan von Niko ist, glaubt sie, dass es den Kandidatinnen ganz anders gehen wird. "Aus Erfahrung weiß ich, dass die Mädels ihn toll finden werden. Immerhin ist er der neue Bachelor", schmunzelte sie. Der Bartträger sei jedoch ein "besonderer Typ", deshalb halte die TV-Bekanntheit es für möglich, dass er auch bei einigen seiner Single-Ladys "nicht so ankommt".

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

Anzeige

Instagram / viola.kraus.official Viola Kraus, November 2020

Anzeige

TVNOW / René Lohse Niko Griesert, der Bachelor 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de