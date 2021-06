Sind Michael Wendler (48) und seine Laura (20) nach wie vor zusammen? Nachdem der Musiker mit umstrittenen Aussagen und Ansichtsweisen für eine Flut an Negativschlagzeilen gesorgt hatte und sogar für diverse Plattformen gesperrt wurde, wurde es ruhiger um den einst so medienpräsenten Sänger – auch seine Ehefrau zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Daraufhin kursierten immer wieder Gerüchte um ein Liebes-Aus. Nun gab der Wendler aber ein seltenes Update zu seinem Privatleben!

Auf Telegram kam der "Egal"-Interpret auf Privates zu sprechen. Es gehe ihm und seiner Familie gut, stellte der 48-Jährige klar. Auch auf die jüngsten Schlagzeilen über ein mögliches Liebes-Aus reagierte der Schlagerstar: "Man muss es ja immer wieder lesen. Aber all das, was dort über mich und meine Familie berichtet wird, stimmt nicht." Der Auswanderer sei nämlich noch immer glücklich mit seiner Laura und lebe mit dieser und seiner Tochter Adeline Norberg in seiner Wahlheimat Florida. Den Schilderungen des Wendlers vor wenigen Tagen nach scheint es in der Beziehung nach wie vor gut zu laufen: "Die Geschäfte haben auf, ich werde gleich mit meiner Frau Laura einkaufen gehen."

Zumindest die Wohnsituation wird sich aber verändern, wie der Wendler schon vor einigen Tagen verraten hatte: Auch er bestätigte nämlich den Auszug seiner Tochter Adeline. Die Blondine will in Kalifornien ihr Studium beginnen.

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und seine Laura, November 2020

Anzeige

Instagram / wendler.michael Adeline Norberg mit ihrem Vater Michael Wendler und dessen Frau Laura

Anzeige

Instagram / adelinenorbergofficial Michael Wendler mit Tochter Adeline Norberg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de