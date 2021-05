Claudia Norberg (50) gibt ein virtuelles Lebenszeichen von sich. Der letzte Social-Media-Post der Ex-Frau von Michael Wendler (48) ist fast ein Jahr her. In der Zwischenzeit ist viel passiert: Ihr Ex-Ehemann gab unter anderem seinen Jurorenjob bei DSDS auf und verbreitete Regierungskritik, die auf Verschwörungstheorien beruhte. Öffentlich äußerte sich Claudia bisher nicht zum in Verruf geratenen Vater ihrer Tochter. Doch jetzt meldete sie sich endlich wieder im Netz zurück!

Der Grund war dafür aber nicht Michael. Ihre gemeinsame Tochter Adeline zieht von Cape Coral in Florida nach Los Angeles in Kalifornien, um zu studieren. Der Abschied von zu Hause hat offenbar sowohl die 19-Jährige, als auch ihre Mama ganz schön mitgenommen. "Adeline, all mein Glück für dich", richtete Claudia auf Instagram süße Worte an ihren Nachwuchs.

Auch Adeline ließ ihre Fans am Umzug von Florida nach L.A. teilnehmen. Voller Wehmut zeigte sie auf Instagram Aufnahmen von ihrem leer geräumten Zimmer in ihrem Elternhaus und vom Flughafen von den letzten Minuten mit ihrer Mama vor dem großen Abschied auf Zeit.

Anzeige

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg, "Match! Promis auf Datingkurs"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller, Michael Wendler und Adeline Norberg an Silvester 2019/ 2020

Anzeige

ActionPress Claudia Norberg, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de