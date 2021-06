Afshan Azad schwebt im Babyglück! Im vergangenen April verkündeten die Schauspielerin und ihr Ehemann Nabil Kazi, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Bereits vor drei Jahren gaben sich die 32-Jährige und ihr Schatz das Jawort – und zwar gleich doppelt. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Kulturen heiratete das Paar in zwei separaten Zeremonien. Jetzt veröffentlichte die werdende Mutter ein neues Bild mit ihrem Ehemann und dem stetig wachsenden Babybauch.

Am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Afshan Azad die zuckersüße Aufnahme auf ihrem Instagram-Account. Scheinbar kann die Britin ihr Glück noch gar nicht so recht fassen. "Verrückt, sich vorzustellen, dass wir bald einen kleinen Menschen haben werden, der uns Mami und Papi nennt", schrieb sie unter das Foto. In ihrer Story verriet sie dann aber doch, dass es nicht immer ein reines Zuckerschlecken sei. "Ich bin jetzt im Schwangerschaftsstadium der geschwollenen Füße [...] noch nicht einmal meine Hausschuhe passen mir", schrieb sie dort lachend.

Immer wieder erfreut die Padma-Patil-Darstellerin ihre Fans mit solchen goldigen Schnappschüssen. Kurz nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft postete sie beispielsweise eine Reihe an Fotos, in denen ihr Mann und sie schützend die Hände über ihren runden Bauch legen. Auch unter ihrem neusten Bild finden sich durchweg positive Kommentare. "Ihr werden die besten Eltern der Welt sein!", schrieb beispielsweise ein User unten den Post.

Instagram / afshanazad Afshan Azad im Mai 2021

ActionPress / Everett Collection Afshan Azad als Padma Patil in "Harry Potter und der Feuerkelch" (2005)

Instagram / afshanazad Afshan Azad mit ihrem Mann Nabil Kazi

