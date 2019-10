So manche Harry Potter-Stars sorgten nicht nur auf der Leinwand für Trubel! Die achtteilige Filmreihe machte junge Schauspieler wie Daniel Radcliffe (30), Rupert Grint (31) und Emma Watson (29) über Nacht zu Stars. Mit ihren gleichaltrigen Kollegen erlebten sie die Kinder- und Jugendzeit am Set. Dazu gehört natürlich auch der ein oder andere Streich, wie Afshan Azad (31) verriet: Die Darsteller der Weasley-Zwillinge waren auch im echten Leben immer zu Scherzen aufgelegt!

James (33) und Oliver Phelps (33) verkörperten die rothaarigen Twins in allen acht Filmen und bekamen mit Afshan in Teil vier einen neuen Co-Star zur Seite. Die Padma-Darstellerin erinnert sich amüsiert an die Zeit am Set zurück – auch wenn sie oft unter den Einfällen der Brüder "leiden" musste. "Ich glaube, für sie war ich so etwas wie eine kleine Schwester. Sie haben Witze gemacht, sie haben meinen Wecker im Hotel ganz früh gestellt... lauter so kleine Dinge. Sie waren wie zwei große Brüder für mich. Vor allem James, der hat mich gerne geärgert", erzählte die Britin gut gelaunt im Promiflash-Interview auf der German Comic Con in Berlin.

Ihre letzte gemeinsame Szene im Hogwarts-Schulunterricht ist in "Harry Potter und der Orden des Phönix" zu sehen, der heute Abend auf Sat.1 läuft: Fred und George veranstalten in einem Klassenzimmer gewaltigen Tumult mit Feuerwerk, bevor sie die Schule auf Besen für immer verlassen. Genau dieser witzige Moment der Fantasy-Reihe machte Afshan den meisten Spaß. "Alle Blätter flogen hoch, alle sind schreiend durch die Große Halle gerannt. Es war eine der freien Szenen, wo jeder herumlaufen konnte. Es war verrückt, aber es hat so viel Spaß gemacht, das zu drehen", verriet die 31-Jährige.

