Das sind ja mal zauberhafte Neuigkeiten für die "Harry Potter"-Community: Die britische Schauspielerin Afshan Azad, die die Rolle der Padma Patil übernommen hatte, überraschte ihre Follower jetzt mit einem süßen Pärchenbild. Darauf sind sie und ihr Mann Nabil Kaz zu sehen, der sie liebevoll umarmt. Das Besondere daran: Afshan Azad und ihr Partner halten ihre Hände schützend um die große Babykugel der hübschen Schauspielerin!

"Das Geheimnis ist raus – Ich werde bald Mami sein!", kommentiert die Dunkelhaarige das herzerwärmende Fühlingsfoto auf Instagram, "Unsere beiden Herzen sind erfüllt mit Liebe, Aufregung und Nervosität! Es ist nicht mehr lange hin, bitte schließt uns in eure Gebete ein", schreibt die werdende Mutter. Außerdem verrät sie: Ihr Baby soll voraussichtlich bereits im Juli das Licht der Welt erblicken.

Dass die Schauspielerin so kurz vor der Geburt ihres ersten Sprösslings steht, hat sie lange geheim gehalten. Dementsprechend überrascht sind ihre zahlreichen Fans: "Oh mein Gott! Ich freue mich so für euch. Herzliche Glückwünsche und eine sichere Schwangerschaft für dich!", gratuliert ein Fan. Weitere User überschütten werdenden Eltern mit Herz-Emojis..

ActionPress / Everett Collection Afshan Azad als Padma Patil in "Harry Potter und der Feuerkelch" (2005)

Getty Images Afshan Azad auf einer Premierenfeier in London, Juni 2019

Instagram / afshanazad Nabil und Schauspielerin Afshan Azad bei ihrer indischen Hochzeit

