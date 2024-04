"Harry Potter"-Star Afshan Azad-Kazi ist wieder schwanger!

Afshan Azad-Kazi (36) erwartet ihr zweites Baby! Die freudige Botschaft verkündet die Schauspielerin auf Instagram – und zwar in Form eines niedlichen Schnappschusses! Darauf ist zu sehen, wie die gebürtige Britin die Hände ihrer Tochter Kyra auf ihrem wachsenden Babybauch ganz behutsam platziert. "Ein ganz besonderer Muttertag in diesem Jahr, um unsere wachsende Familie zu feiern", schwärmt sie und fügt hinzu: Behalte mich und meine Familie in euren Gebeten. Allah Humma Barik."

Erst vor wenigen Tagen meldete sich die 36-Jährige mit ehrlichen Worten bei ihren Fans – nicht alles sei bei ihr in letzter Zeit glattgelaufen. "Monate und Monate, in denen ich mich wie der absolute Tod fühlte, nun fühle ich mich endlich wieder menschlich", gestand Afshan im Netz und richtet sich dabei persönlich an ihre Community: "Danke für all eure Liebe in meinen aktuellen Nachrichten."

Afshan konnte sich in jungen Jahren einen Namen als erfolgreiche Schauspielerin machen. In ihrer Rolle als Schülerin Padma Patil in den Harry Potter-Teilen vier bis acht wurde sie international bekannt. Auch privat scheint die Schauspielerin das große Los gezogen zu haben: Seit 2018 ist sie mit ihrem Mann Nabil Kazi verheiratet.

Anzeige Anzeige

Instagram / afshanazad Afshan Azad-Kazi, "Harry Potter"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / afshanazad Afshan Azad-Kazi mit ihrer Familie

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Afshan wird bald mehr Details zu ihrer Schwangerschaft verraten? Ja, davon gehe ich aus. Ich denke, sie hält das erst mal privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de