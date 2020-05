Afshan Azad (32), bekannt aus den Harry Potter-Filmen, hat im wahren Leben ihr Liebesglück längst gefunden. Durch die Fantasy-Reihe wird die Schauspielerin in ihrer Rolle als Padma Patil berühmt. Im Film hat ihre Figur in Sachen Dating ziemliches Pech: Padma geht zwar mit Ron Weasley zum großen Weihnachtsball, der ignoriert seine Begleiterin allerdings den ganzen Abend. In Wirklichkeit hat Afshan da deutlich mehr Glück, wie sie Promiflash verrät: Sie ist bereits seit zwei Jahren verheiratet und mit ihrem Mann überglücklich.

Schon 2018 hat die heute 31-Jährige ihrem Liebsten Nabil Kazi das Jawort gegeben. "Oh Gott, ich lebe mit einem Jungen zusammen! Das ist ganz anders", scherzt Afshan, als sie im Promiflash-Interview auf der Comic Con in Berlin auf das Leben als verheiratete Frau angesprochen wird. Tatsächlich könnte sie mit ihrem Ehemann aber wohl kaum glücklicher sein: "Es ist so toll, weil ich meinen besten Freund geheiratet habe. Deshalb ist es großartig."

Im Sommer 2019 haben Afshan und Nabil bereits ihren ersten Hochzeitstag gefeiert – und sich dafür etwas ganz Besonderes ausgedacht. "Meine ganze Familie ist zusammengekommen. Wir hatten eine kleine Party. Wie eine Gartenparty", erzählt sie im Interview. Kurz danach hat sich das junge Paar aber auch noch einen kleinen Urlaub nur zu zweit gegönnt, um ihr Jubiläum zu feiern.

Anzeige

Instagram / afshanazad Afshan Azad mit ihrem Mann Nabil Kazi

Anzeige

Getty Images Afshan Azad auf einer Premierenfeier in London, Juni 2019

Anzeige

Instagram / afshanazad Afshan Azad, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de