Afshan Azad (33) erwartet ihren ersten Nachwuchs. Die Schauspielerin erlangte durch ihre Rolle der Zauberschülerin Padma Patil in den beliebten Harry Potter-Filmen größere Bekanntheit. Seitdem hat sich bei der Britin einiges verändert: Seit fast drei Jahren ist sie nun schon mit ihrem Liebsten Nabil Kazi verheiratet. Vor wenigen Tagen verkündeten die zwei Turteltauben mit einem süßen Foto im Netz die freudige Nachricht, dass sie erstmals Eltern werden. Jetzt präsentiert Afshan zum ersten Mal ihren kugelrunden Babybauch!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 33-Jährige nun einen Schnappschuss von sich, auf dem sie erstmals ihre gewölbte Körpermitte zeigt. Dabei setzt sie ihre Rundung in einem pastellgrünen Kleid in Szene und umfasst schützend ihr Bäuchlein. "Als ich jünger war und die Lehrer mich fragten, was ich später einmal werden möchte, habe ich immer gesagt: Eine Mami", notiert Afshan unter dem Beitrag. Ihre Fangemeinde ist von der Momentaufnahme ganz hin und weg – die Beauty bekommt unzählige Komplimente.

Die Schwangerschaft hat die gebürtige Britin jedoch lange Zeit geheim gehalten. Wie auf dem Foto deutlich zu erkennen ist, dürfte es inzwischen nicht mehr allzu lange dauern, bis sie ihren Sonnenschein in den Armen halten kann. Und tatsächlich: Wie die 33-Jährige unter dem Post verlauten ließ, soll das Baby voraussichtlich im Juli auf die Welt kommen.

ActionPress / Everett Collection Afshan Azad als Padma Patil in "Harry Potter und der Feuerkelch" (2005)

Instagram / afshanazad Afshan Azad mit ihrem Mann Nabil Kazi

Instagram / afshanazad Afshan Azad, Schauspielerin

