Was für eine schöne Geste von Kelly Ripa (50) und Mark Consuelos! Das US-amerikanische Schauspielerehepaar, das bereits 1996 den Bund der Ehe einging, teilt gerne persönliche Familienmomente im Netz. Die drei Kinder des Paares sind mittlerweile schon ganz schön groß geworden: Tochter Lola Grace ist 19 Jahre alt, Sohn Joaquin Antonio ist auch schon 18 und ihr Ältester, Michael Joseph (24), feierte am vergangenen Mittwoch bereits seinen 24. Geburtstag. Zu Ehren ihres Sohnes teilten Kelly und Mark viele schöne Throwback-Bilder.

Kinder, wie die Zeit vergeht! Das dachte sich wohl auch "American Housewife"-Star Kelly, als sie die Bilder für Michaels Geburtstagswünsche auf Instagram zusammenstellte. "Vor 24 Jahren um 19:17 Uhr hattest du deinen großen Auftritt in unserem Leben und hast unsere Familie gegründet!", betitelte sie einen Videoclip, der glückliche Momente der Familie zeigt. Auffällig ist, dass Michael seinem Vater Mark über die Jahre optisch immer ähnlicher wurde. Auch der stellte ein ganzes Album an Schnappschüssen zusammen, die unter anderem den jungen Michael und ihn bei einem Bootsausflug zeigen. "Wir lieben dich!", kommentierte er die Bilder.

Geburtstagskind Michael tritt beruflich in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern. Der Absolvent der New York University hat bereits seit seinen Kindertagen in zahlreichen Filmen mitgespielt. In der Serie Riverdale spielte er sogar eine jüngere Version seines Vaters. "Mark hat bei diesem Kind wirklich auf 'Copy and Paste' geklickt", kommentierte ein User die liebevolle Hommage.

Anzeige

Instagram / instasuelos Kelly Ripa und ihr Sohn Michael Joseph Consuelos

Anzeige

Instagram / instasuelos Mark Consuelos und sein Sohn Michael Joseph

Anzeige

Instagram / instasuelos Mark Consuelos und sein Sohn Michael Joseph

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de