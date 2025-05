Skurril: Kelly Ripas Passfoto wurde von Paparazzi geschossen

Kelly Ripa (54) hat in der neuesten Ausgabe von "Live with Kelly and Mark" eine ziemlich außergewöhnliche Geschichte rund um ihr Passfoto verraten. Am vergangenen Dienstag plauderte die Moderatorin in der Liveshow gemeinsam mit ihrem Ehemann und Co-Host Mark Consuelos aus, dass ihr aktuelles Passbild tatsächlich von einem Paparazzo stammt. "Ich habe ein Foto von mir genommen, das bei einem Event entstanden ist, Make-up von Kristopher Buckle, ich lache strahlend und zeige sogar meine Zähne – ich sehe umwerfend aus!", berichtet Kelly lachend und fügt hinzu: "Jetzt präsentiere ich meinen Reisepass mit grenzenlosem Stolz! Ich sage immer: 'Schaut euch mein Passfoto an!'" Mark konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Deine Haare sind total kunstvoll, dabei soll so ein Foto doch eigentlich ernst sein."

Doch wie kam es überhaupt dazu? Kelly erklärte im Gespräch, sie sei damals beim Beantragen des Reisepasses "unter Zeitdruck" gewesen, woraufhin sie die Möglichkeit genutzt habe, online selbst ein Bild auszuwählen. Dass es tatsächlich erlaubt ist, ein eigenes Foto hochzuladen – solange es den offiziellen Vorgaben entspricht –, bestätigte sie damit ganz nebenbei. Mark findet den Hype um das glamouröse Passbild seiner Frau dagegen eher "verrückt", schließlich sehe er auf seinem eigenen Reisepass eben ganz normal aus.

Kelly, die sich in der Zukunft an eine kleine Beauty-OP wagen will, überrascht ihr Publikum nicht zum ersten Mal mit kuriosen Reiseanekdoten. Bereits im letzten Sommer sorgte die dreifache Mutter mit einer ähnlichen Geschichte an einem Flughafen für Lacher: Sie schilderte damals, wie sie in der Schweiz trotz harmloser Kleidung von der Sicherheitskontrolle gründlich durchsucht wurde. "Ich wurde durchsucht! Aber es war ein sanftes Durchsuchen", erinnerte sie sich. Ihr Mann Mark nahm das Ganze mit Humor: "Ich sagte: Prüft sie ruhig nochmal!" Die offene Art, mit der Kelly solche Alltagsmomente teilt, kommt bei ihren Fans immer wieder gut an. Privatsphäre ist bei der Familie zwar wichtig, dennoch überzeugt die Moderatorin stets mit einem lockeren Spruch und Selbstironie – ob beim Thema Glamour oder beim kleinen Alltagschaos.

Getty Images Kelly Ripa and Mark Consuelos 2024

Getty Images Kelly Ripa im Jahr 2013

