Mark Consuelos sorgt mit Witz über Kellys Brüste für Lacher

Mark Consuelos hat in der Dienstagssendung von "Live With Kelly (54) and Mark" mit einem frechen Kommentar über die Brustgröße seiner Frau Kelly Ripa für Aufsehen gesorgt. Die beiden sprachen während ihres lockeren Gesprächs zu Beginn der Show über Gewichtswesten, die beim Sport verwendet werden. Kelly gestand, dass sie Schwierigkeiten mit ihrer kleinen Weste habe, da diese immer verrutscht. "Ich hab' keine Brüste – ja, ich habe es gesagt!", gab sie offen zu, woraufhin das Studiopublikum applaudierte. Mark setzte noch einen drauf und witzelte: "Ich schätze, es gibt noch keine gewichteten Westen in Kleinkindgröße." Die Reaktion? Eine Mischung aus Lachen und lautem Stöhnen im Saal.

Die humorvolle Einlage blieb jedoch nicht der einzige Höhepunkt der Sendung. In einer anschließenden Interviewrunde mit David Muir von ABC News erzählte Kelly, dass sie in der Vergangenheit anzügliche Fotos vor dessen Porträt aufgenommen habe. "Diese Bilder sind nicht für die Sendung geeignet", scherzte sie und fügte hinzu, dass die Bilder von den Verantwortlichen vor der Ausstrahlung gestoppt wurden. Mark steuerte spielerisch bei, dass sich das HR-Team ganz in der Nähe befand, um die Situation zu überwachen. Das Publikum nahm die Anekdote mit Begeisterung auf, ganz so, wie man es von dem quirligen Moderatorenpaar gewohnt ist.

Kelly und Mark teilen nicht nur ihre Arbeit auf der Bühne, sondern auch ihr Leben abseits der Kameras. Seit ihrer Hochzeit 1996 gelten die beiden als eines der beständigsten Paare im amerikanischen Showgeschäft und haben drei gemeinsame Kinder großgezogen. Ihre schlagfertigen und oft selbstironischen Scherze sind dabei zu einem Markenzeichen ihres unterhaltsamen Showformats geworden. Kelly, die früher als Schauspielerin bekannt wurde, hat bereits mehrfach erzählt, wie wichtig Humor in ihrer Ehe sei. Durch ihre spontane und lockere Art beweisen die beiden auch weiterhin, warum sie so beliebt bei ihrem Publikum sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Eheleute und TV-Hosts