Kelly Ripa und Mark sind emotional wegen Abschluss von Sohn

Kelly Ripa (54) und Mark Consuelos haben offen zugegeben, dass ihnen der anstehende College-Abschluss ihres jüngsten Sohnes Joaquin schwerfällt. Während einer Folge ihrer gemeinsamen Show "Live with Kelly and Mark" am vergangenen Donnerstag teilten die beiden mit, dass der 22-Jährige in zwei Wochen die University of Michigan abschließen wird – nach vier Jahren Studium in Ann Arbor. "Unser neugeborenes Baby macht seinen Abschluss? Wir sind so nicht bereit", scherzte Kelly gegenüber dem Publikum. Auch Mark wirkte wehmütig und ergänzte, dass sie ungern die vertraute College-Stadt verlassen würden.

Die beiden Fernsehlieblinge haben bereits überlegt, wie sie weiterhin einen Grund finden könnten, nach Ann Arbor zurückzukehren. Kelly brachte sogar einen Vorschlag ins Spiel: Sie selbst könnte ein Studium an der gleichen Universität beginnen, wo sie sich ein Studienfach wie Kommunikation oder Psychologie vorstellen könnte. Ihr Vorschlag stieß allerdings zunächst bei ihrem Spross auf wenig Begeisterung. Joaquin antwortete demnach lachend: "Das kannst du nicht, weil ich hier bin." Nun, da er jedoch seinen Abschluss macht, sieht Kelly ihre Chance kommen. "Er kann mich nicht aufhalten, er besitzt mich nicht", kommentierte sie humorvoll.

Schon vor zwei Monaten verbrachten die stolzen Eltern ein aufregendes Wochenende an der University of Michigan. Joaquin zeigte sich dabei als echter Alleskönner. Im Theater brillierte er in einer Aufführung des Stücks "A Few Good Men". Danach wechselte er nahtlos zur "Senior Night" des Wrestling-Teams, bei dem er ebenfalls aktiv war. Kelly und Mark konnten es kaum fassen, "beide Seiten" ihres Sohnes so hautnah mitzuerleben. In ihrer Show teilten sie begeistert die Erlebnisse und waren sichtlich beeindruckt von der Disziplin ihres Sohnes.

Instagram / instasuelos Kelly Ripa (m) mit ihren Kindern, 2023

Getty Images Kelly Ripa, März 2024

