Kelly Ripa und Mark Consuelos feiern Erfolge ihres Sohnes

Kelly Ripa (54) und Mark Consuelos, das moderierende Ehepaar aus "Live with Kelly and Mark", haben ein aufregendes Wochenende an der University of Michigan verbracht, um ihren jüngsten Sohn Joaquin zu feiern. Der 22-Jährige zeigte dabei seine Talente gleich in zwei völlig unterschiedlichen Bereichen: Im Theater glänzte er in einer Aufführung des Stücks "A Few Good Men". Direkt im Anschluss stand "Senior Night" für das Wrestling-Team an, bei dem Joaquin ebenfalls aktiv ist. Kelly und Mark waren begeistert, "beide Seiten" ihres Sohnes erleben zu können, und teilten ihre Erlebnisse mit den Zuschauern ihrer Show.

Joaquins Leistung beeindruckte seine Eltern sichtlich, vor allem, weil er es schafft, das anspruchsvolle Theaterprogramm mit seinem Engagement in einem Division-I-Athletikteam zu vereinen. Laut Mark sei das keine leichte Aufgabe. "Es erfordert viel Disziplin, besonders in einer Sportart wie Wrestling, wo man Gewichtsklassen einhalten muss", erklärte er, während Kelly stolz hinzufügte, dass Joaquin es auch noch schaffe, parallel seine akademischen Pflichten zu erfüllen. Beide scherzten zudem darüber, dass sie unmittelbar vom Theater ins Wrestling-Gym wechselten – inklusive Outfitwechsel im Auto.

Kelly und Mark, die neben Joaquin noch zwei ältere Kinder namens Michael und Lola haben, wirken als Eltern hingebungsvoll und voller Stolz auf ihre Familie. Kennengelernt hatten sie sich einst bei der Serie "All My Children" – eine echte Hollywood-Liebesgeschichte, die in über 25 Jahren Ehe ihrer Bindung nur noch mehr Tiefe verlieh. In Interviews betonen die beiden oft, wie wichtig Familie für sie ist. Mark, der von seiner eigenen Erziehung in einer eng verbundenen Familie spanischer Immigranten geprägt wurde, und Kelly versuchen, diese Werte weiterzugeben.

Anzeige Anzeige

Instagram / instasuelos Kelly Ripa (m) mit ihren Kindern, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Consuelos und Kelly Ripa im April 2023

Anzeige Anzeige