"Bester Vater": Kelly Ripa schwärmt von ihrem Ehemann Mark

Kelly Ripa (54) hat in einer neuen Folge ihrer Talkshow "Live With Kelly and Mark" liebevolle Worte für ihren Mann Mark Consuelos gefunden. Anlass war der bevorstehende Vatertag, den die Ehefrau und Moderatorin schon jetzt dazu nutzte, ihrem Partner ein Kompliment zu machen. "Alles Gute zum Vatertag im Voraus. Du bist der beste Vater, den ich kenne. Du bist wirklich unglaublich. Ich habe so viel Glück, unsere Kinder haben so viel Glück", schwärmte Kelly und griff dabei Marks Arm. Der Schauspieler nahm die Liebeserklärung sichtlich gerührt entgegen.

Die Liebesgeschichte von Kelly und Mark reicht bis ins Jahr 1995 zurück, als sich die beiden am Set der Serie "All My Children" kennenlernten. Nur ein Jahr später gaben sie sich in einer spontanen Zeremonie in Las Vegas das Ja-Wort. Kurz darauf wurden sie Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes, Michael, der inzwischen 28 Jahre alt ist. Kelly scherzte kürzlich in ihrer Show, dass sie ihrem ältesten Sohn nur genau um 7:17 Uhr gratuliert habe – dem exakten Zeitpunkt seiner Geburt. Gemeinsam mit ihrer Tochter Lola und ihrem zweiten Sohn Joaquin hat das Paar in den drei Jahrzehnten ihrer Beziehung eine stabile Familie aufgebaut.

An den unvergesslichen Moment des ersten Treffens erinnerte sich Mark einmal in einem Interview. Damals stach Kelly mit ihrem Humor und ihrer Persönlichkeit sofort heraus. Sie habe große Lockenwickler getragen und ihn vor allem mit ihrer offenen Art beeindruckt. Obwohl sich Mark zu diesem Zeitpunkt noch auf seine Karriere konzentrieren wollte, war ihm schon damals klar, dass Kelly die Richtige ist. Ein Eindruck, der sich mehr als bewahrheitet hat – denn wie sie selbst in der TV-Show betonte, haben die beiden inzwischen nicht nur eine Familie gegründet, sondern auch eine Liebe bewahrt, die über Jahrzehnte Bestand hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / instasuelos Kelly Ripa (m) mit ihren Kindern, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Consuelos und Kelly Ripa, 2004

Anzeige Anzeige