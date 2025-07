Kelly Ripa genervt: Ihr Ehemann Mark altert einfach nicht

Das Moderatorenehepaar Kelly Ripa (54) und Mark Consuelos sorgte in einer ihrer jüngsten Sendungen für Lacher, als Kelly über ihren Frust sprach, dass ihr Mann scheinbar nicht altert. "Es stört mich, dass du überhaupt nicht alterst. Gar nicht. Nicht mal ein kleines bisschen", sagte sie schmunzelnd in der Show "Live with Kelly and Mark". Die beiden, die 54 Jahre alt sind, witzelten über ihren optischen Altersunterschied von sechs Monaten und wie sich dieser bei Kelly bemerkbar mache. "Jeden Tag wache ich auf und fühle mich um sechs Monate älter als du", fügte sie hinzu. Mark nahm es gelassen: "Ich bin damit einverstanden." Kelly scherzte weiter, dass es "seine Schuld" sei, dass sie sich älter fühle, woraufhin er erwähnte, gerade erst drei graue Haare bekommen zu haben.

Das Ehepaar, das sich 1995 am Set der Serie "All My Children" kennenlernte und ein Jahr später in Las Vegas heiratete, nahm das Thema Alterung mit viel Humor. Kelly gab jedoch zu, dass sie wegen grauer Haare oft stundenlang beim Friseur sitzt, während Mark bislang leicht davonkommt. Sie erinnerte sich scherzhaft: "Wenn ich alle meine grauen Haare ausgezupft hätte, wäre ich längst kahl." Die beiden Moderatoren sprachen zudem über eine Studie, laut der der glücklichste Altersunterschied bei Paaren zwischen null und drei Jahren liege – ein Punkt, der bei ihnen perfekt passe, abgesehen von Kellys spielerischer "Eifersucht".

Privat läuft es für die beiden prächtig. Mit drei erwachsenen Kindern, die alle bereits aus dem Haus sind, genießen sie ihre Zweisamkeit wie nie zuvor. Kelly erzählte in einer früheren Folge ihrer Show, dass sie nach dem Auszug der Kinder ihre Beziehung regelrecht neu entdeckt hätten. Ein romantischer Strandbesuch habe ihnen klargemacht, wie viel Zeit sie nun wieder für sich selbst haben. Das Paar, das erst kürzlich seinen 29. Hochzeitstag feierte, beweist mit seinen humorvollen und liebevollen Neckereien, dass sie trotz kleiner Differenzen ein echtes Dream-Team geblieben sind.

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Eheleute und TV-Hosts

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Ehemann Mark Consuelos in ihrer gemeinsamen Talk-Show "Live with Kelly and Mark"

Instagram / instasuelos Kelly Ripa (m) mit ihren Kindern, 2023