Für sie ist es das reinste Glücksgefühl: Maddi Henderson (27) brachte am Donnerstag ein Töchterchen zur Welt. Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin genießt nach den Strapazen der Geburt jetzt ihre ersten Tage mit ihrem Mädchen. Viele Stars und Weggefährten gratulierten ihr bereits mit rührenden Worten. Promiflash hat Maddi jetzt erzählt, wie sehr sie zurzeit jede Sekunde als frischgebackene Mutter genießt.

"Die ersten Tage waren einfach unbeschreiblich schön", strahlte die Beauty im Promiflash-Interview. Ihr Töchterchen und sie seien das beste Dream-Team, das es gibt, fügte Maddi hinzu: "Egal, was man für Schmerzen hat oder wie schlecht es einem geht, ich habe jede einzelnen Sekunde mit meiner Prinzessin genossen." Diese Zweisamkeit sei eine ganz besondere Zeit, betonte die 27-Jährige.

Als ehemalige Kandidatin verfolgt Maddi auch die aktuelle Staffel von "Ex on the Beach". Ein Liebes-Comeback von Hanna und Till möchte sie dabei allerdings nicht sehen: "Man sieht, was für ein guter Mensch Hanna ist – was für ein Herzensmensch und wie viel Scheiße sie mit Till durchgemacht hat."

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson und ihre Tochter

Instagram / maddi_henderson_ Maddi, "Ex on the Beach"-Star

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island"-Kandidaten Till und Hanna

