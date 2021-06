Justin Bieber (27) ist ein absoluter Familienmensch – daraus macht der Kanadier kein Geheimnis. Immer wieder betont der Sänger: Nicht etwa sein Erfolg ist das Wichtigste in seinem Leben – es sind seine Liebsten! Dazu zählt der Musiker natürlich seine schöne Frau Hailey Bieber (24), seine vier Geschwister und seine Eltern Pattie Mallette (46) und Jeremy Bieber (46) – die aber kein Paar mehr sind. Seine Mutter hat ihn damals alleine großgezogen, aber trotzdem hat er auch zu seinem Vater ein super Verhältnis: So rührend gratuliert Justin seinem Dad jetzt zum Geburtstag!

Via Instagram veröffentlichte der Biebs am Freitagabend ein zauberhaftes altes Foto von sich und seinem Vater in schicken Outfits. Wann genau der Schnappschuss gemacht wurde, ist unklar, aber: Justin war noch so jung, dass er auf Jeremys Knie sitzen konnte. In der Bildunterschrift schreibt der heute 27-Jährige: "Happy Birthday, Dad. Ich liebe dich so sehr!"

Apropos Dad – da Justin wie bereits erwähnt ein absoluter Familienmensch und auch total verliebt in seine Frau ist, fragen sich viele Fans inzwischen: Wann bekommen er und Hailey eigentlich ihr erstes gemeinsames Kind? Vergangenes Jahr verriet der Weltstar in der The Ellen DeGeneres Show, dass er und Hailey erst noch ein paar Karriereziele erreichen wollen. Danach wünsche er sich aber ein "ganzes Rudel" Kinder.

Instagram / jeremybieber Jeremy und Justin Bieber

Instagram / jeremybieber Justin Biebers Vater Jeremy

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber

