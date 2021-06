Auf diesen Anblick haben ihre Fans schon supergespannt gewartet! Heute gaben Sarah (28) und Julian Engels (28) völlig überraschend bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Dass die Sängerin wieder schwanger ist, hat man ihr in den vergangenen Wochen aber überhaupt nicht angesehen – sie hat es perfekt verborgen. Umso erstaunlicher, wenn man sich anschaut, wie groß ihre Kugel bereits ist: Sarah zeigt zum ersten Mal ihren Babybauch!

In ihrer Instagram-Story gab die 28-Jährige ihren Fans jetzt mit einem Video von sich im Bikini einen allerersten Blick auf ihren schwangeren Body: Sarah ist zwar schlank wie eh und je – kann sich aber bereits über einen deutlich sichtbaren Babybauch freuen! Wie weit sie ist, verrät sie nicht. In der Bildunterschrift betont die bald zweifache Mutter aber: "Ich bin die letzte Woche gefühlt explodiert und jetzt einfach so glücklich, dass ich als stolze Mama das auch zeigen kann und es nicht mehr verstecken muss."

Zusätzlich zu der ersten Babybauchaufnahme veröffentlichte Sarah zwei rührende Fotos, die offenbar kurz nach oder an dem Tag entstanden sind, als sie und Julian von der Schwangerschaft erfahren haben: Die werdenden Eltern halten hier superstolz den positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. Auf einem weiteren Pic zeigt Sarahs Sohnemann Alessio den Test, der ja jetzt großer Bruder wird...

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels in ihrer zweiten Schwangerschaft

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Sohn Alessio

Anzeige

Glaubt ihr, Sarah ist schon über das erste Trimester hinaus? 7155 Stimmen 6758 Ja, es sieht ganz danach aus! 397 Nein, das muss nicht unbedingt so sein...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de