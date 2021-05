Sarah Lombardi (28) und Julian Büscher (28) sind unter der Haube! Im Januar hatten die Sängerin und der Profifußballer ihre Verlobung bekannt gegeben. Mit Details zu der anstehenden Trauung hielt sich das Paar bisher zurück. Kürzlich spekulierten Fans, ob die beiden nicht schon längst den Bund fürs Leben eingegangen seien, weil Sarah eine Jacke mit der Aufschrift "Wifey" trug. Nun gingen Sarah und Julian endlich selbst mit der Hammer-Nachricht an die Öffentlichkeit: Sie sind jetzt Mann und Frau!

Auf Instagram teilte Sarah die schönen News mit ihrer Community. In Brautmode stehen sie und Julian dicht nebeneinander. Sanft gibt der Sportler seiner Liebsten einen Kuss auf die Wange, während sie bis über beide Ohren strahlt. Ihre Eheringe halten die Turteltauben stolz in die Kamera. "Mr. und Mrs. Engels", schrieb die 28-Jährige zu den Hochzeitsfotos. Damit hat Julian also den Nachnamen seiner Frau angenommen.

In ihrer Instagram-Story gab die Musikerin ihren Fans außerdem einen kleinen Einblick in ihre aktuelle Gefühlslage. "Wir sind so glücklich", zeigte sich Sarah überwältigt und gab an, dass sie sich später bei ihren Fans melden würde. Aktuell schweben sie und Julian also offenbar einfach im absoluten Liebesglück.

Instagram / sarellax3 Julian Büscher, Sarah Lombardi und ihr Sohn Alessio

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Julian Büscher, 2020

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Julian Büscher

