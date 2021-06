Sarah Engels (28) hatte eine niedliche Idee zur Babyverkündung. Schon am Samstagabend teaserte die Sängerin ihren Fans an, dass eine ganz besondere Nachricht nur so aus ihr rauszuplatzen drohte. Einen Tag später machte sie dann tatsächlich offiziell: Sie ist schwanger. Die Fans erfuhren von den tollen Neuigkeiten durch einen Social-Media-Post. Doch wie hat Sarah eigentlich ihrem Ehemann Julian (28) verraten, dass er Papa wird?

Das enthüllte die Musikerin in ihrer Instagram-Story. Im Rahmen einer Fragerunde erkundigte sich ein Fan nach dem besonderen Moment und die zukünftige Zweifach-Mama teilte daraufhin eine kurze Videosequenz. Sie hatte für Julian eine Überraschungsbox vorbereitet. Neben der niedlichen Aufschrift "Wir bekommen ein Baby" hatte sie die Kiste mit dem positiven Schwangerschaftstest, einem Strampler und einigen anderen liebevollen Babyutensilien versehen. "Habe Julian hiermit überrascht gehabt", betitelte Sarah den Clip.

Auch ihr Ex-Mann Pietro Lombardi (28) war offenbar schon etwas länger in das süße Geheimnis eingeweiht – allerdings war das so wohl nicht geplant. "Um ehrlich zu sein, das hat mir Alessio gepetzt", plauderte der DSDS-Star gegenüber Bild aus dem Nähkästchen.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels' Überaschungsbox für Julian

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels erstes gemeinsames Selfie

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit Alessio

