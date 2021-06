In Katherine Heigl (42) scheinen neben der Schauspielerei auch noch andere Talente zu schlummern! Als Dr. Izzie Stevens wurde die Darstellerin in der Arztserie Grey's Anatomy einem Millionenpublikum bekannt und konnte nach ihrem Ausstieg mit Film-Hits wie "27 Dresses" und "Beim ersten Mal" an diesen Erfolg anknüpfen. Doch auch abseits ihres Berufes glänzt die dreifache Mutter in dem, was sie tut. Privat schwingt Katherine nämlich gerne den Pinsel!

Auf ihrem Instagram-Profil zeigte die 42-Jährige nun eines ihrer Werke und schrieb dazu, dass sie eben mit ihrem Mann Josh Kelley (41) gesprochen habe. Der Sänger war es nämlich, der sie darin bestärkt hatte, ein paar ihrer Arbeiten zu posten. "Ich hatte zu viel Angst davor, sie zu teilen, weil ich nur eine Amateur-Künstlerin mit Leidenschaft, aber ohne wirkliche Ausbildung bin", räumte die Emmy-Preisträgerin Selbstzweifel ein. Ihr Partner hatte sie allerdings herausgefordert, sich ihren Ängsten zu stellen. Aus diesem Grund ist nun ein ganz besonderes Porträt ihrer Tochter Adalaide aus Wasserfarben im Netz zu sehen.

Die Unterstützung ihres Mannes ist auch in den Kommentaren des Posts zu lesen. "Du bist eine unglaublich talentierte Künstlerin und manchmal vielleicht einfach zu bescheiden", schwärmte der Musiker von seiner Frau. Ein ähnliches Lobeslied sang auch Katherines Schauspielkollegin Sarah Chalke (44). "Das ist unglaublich! Wow!", schrieb die Scrubs-Darstellerin.

Instagram / katherineheigl Katherine Heigls Porträt ihrer Tochter Adalaide

Instagram / katherineheigl Katherine Heigl mit ihren Töchtern Adalaide und Naleigh

Instagram / katherineheigl Sänger Josh Kelley und Schauspielerin Katherine Heigl im Oktober 2018

