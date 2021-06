Anne Wünsche (29) ist mit ihrem Karim aktuell glücklicher denn je! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin überraschte ihre Fans vor wenigen Wochen mit unerwarteten Liebes-News: Sie ist wieder vergeben – und zwar an ihren Ex-Freund Karim. Die anfängliche Angst der Influencerin, die Beziehung könne an den gleichen Gründen scheitern wie damals, war offenbar unbegründet: Bei Anne und Karim läuft es sogar besser als früher!

In einem Q&A auf Instagram beantwortet Anne eine der am häufigsten gestellten Fragen ihrer Follower – nämlich ob sie immer noch happy mit dem Synchronsprecher ist. "Es läuft tatsächlich richtig, richtig gut!", erzählt die überglückliche 29-Jährige. Anscheinend läuft es erheblich besser als die Beauty gedacht hätte: "Ich würde sogar aus meiner Sicht behaupten, dass es jetzt besser läuft als in der ersten Beziehung. Als wären diese ganzen alten Probleme nicht mehr so präsent." Ob die jetzt so viel schönere Beziehung tatsächlich im Zusammenhang mit dem Absetzen der Antibabypille steht?

Anne hatte nämlich die These aufgestellt, dass die Antibabypille damals ausschlaggebend für die Trennung gewesen sei. Die Einnahme des hormonellen Verhütungsmittels habe ihr seinerzeit schwer aufs Gemüt geschlagen – das habe sich dann auch auf die Beziehung ausgewirkt. "Wir haben uns nur noch gestritten und ich habe mich wegen Kleinigkeiten aufgeregt", räumte Anne im Promiflash-Interview vor wenigen Wochen ein. Nach Absetzen des Präparates habe sie sich allerdings viel besser gefühlt.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Karim

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

