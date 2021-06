Sophia Thiel (26) lässt ihre Fans wieder sehr nah an sich heran. Die Fitness-Influencerin ist nach einer längeren Auszeit wieder zurück – und spricht seitdem schonungslos offen über die Schwierigkeiten, mit denen sie in den vergangenen Jahren gekämpft hatte. So macht sie kein Geheimnis mehr daraus, dass sie der Bodydruck kaputtgemacht und sie schließlich eine Essstörung entwickelt hatte. Auch über ihre persönliche Problemzone setzt sie ihre Fans nun in Kenntnis.

"Am liebsten laufe ich immer langärmelig rum, denn ich zeige ungern meine Arme. Also meine Arme sind ein Komplex. Ich habe sehr, sehr voluminöse Arme und Beine", verrät Sophia in einem neuen YouTube-Video. Um sich wohler zu fühlen, trage sie sowohl langärmelige Klamotten als auch dunkle Farben. Doch dem sei nicht immer so – manchmal habe sie auch Lust auf bunte Farben. "Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich ablehne oder nicht akzeptiere oder mich unwohl fühle", betont sie.

Indem sie offen über die eigenen Zweifel in Bezug auf ihren Körper spricht, erhofft sie sich Besserung: "Ich habe genauso Baustellen, an denen ich arbeiten muss, aber ich denke, je offener und ehrlicher ich damit umgehe, desto leichter kann ich auch in Zukunft damit umgehen", ist sie überzeugt.

Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, 2018

Anzeige

Getty Images Sophia Thiel, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de