Planen die beiden da etwas? Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) sind am vergangenen Freitag zum zweiten Mal Eltern geworden. Doch schon wenige Tage nach der Bekanntgabe gibt die kleine Lilibet Diana den Fans Rätsel auf: Denn zwei auffällige Webseiten sind an dem Wochenende über den digitalen Ladentisch gegangen! Doch wer der Käufer ist, bleibt ungewiss. Sind es etwa die Ex-Royals selbst?

Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtete, habe sich ein unbekannter Nutzer am Freitag die Domain "lilibetdiana.com" gesichert. Am Sonntag sei auch die britische Adresse "lilibetdiana.co.uk" registriert worden. Der Clou: Harry und Meghan hatten die Geburt und den Namen ihrer ersten Tochter erst am Sonntagnachmittag öffentlich gemacht! Viele Beobachter gehen daher davon aus, dass das Paar selbst hinter den anonymen Käufen stecken könnte.

Abgewickelt wurde die Anmeldung der Webseiten über eine Firma im US-Bundesstaat Arizona. Die dient als eine Art Mittelsmann und macht so eine Nachverfolgung unmöglich. Was die Sussexes mit den Domains vorhaben könnten, ist bisher noch nicht bekannt.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019 in Johannesburg

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Edinburgh, Schottland

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry

