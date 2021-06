Süße Neuigkeiten aus den USA: Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) haben ihr zweites Kind bekommen! Das gaben die stolzen Eltern in einem offiziellen Statement, das auf der Internetseite ihrer Wohltätigkeitsorganisation Archewell veröffentlicht wurde, bekannt: "Mit großer Freude heißen Prinz Harry und Meghan, der Herzog und die Herzogin von Sussex, ihre Tochter Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor auf der Welt willkommen." Im Video bekommt ihr alle Infos zur Geburt – und erfahrt, warum der Name der kleinen Lili so besonders ist...

