Oh, Mr. Sheffield – diesen Ausruf haben bestimmt alle Fans der 90er-Sitcom Die Nanny noch im Ohr. In ihrer Paraderolle als Fran Fine unterhielt Fran Drescher (62) in 146 Episoden ihr Publikum. In knappen Outfits und mit schriller Stimme hat das Kindermädchen versucht, ihren Boss, den Theater-Produzenten Maxwell Sheffield, zu bezirzen. Nun will sie Nanny Fine wiederbeleben – ironischerweise sogar als Broadway-Musical.

Die kultige Serie soll von der Schauspielerin selbst und Autor Peter Marc Jacobson als Theaterstück produziert und umgeschrieben werden. Für die Musik hat sich das Duo "Crazy Ex-Girlfriend"-Star Rachel Bloom (32) und Adam Schlesinger gesichert. "Wir sind so aufgeregt, an diesem Musical zu arbeiten und das mit diesen megatalentierten Menschen", schwärmt Fran gegenüber Deadline. Mit Marc Bruni haben sie auch schon den Regisseur gefunden. Nur die eigentliche Besetzung fehlt ihnen noch. "Wir haben noch niemanden gecastet, aber wir hecken etwas aus, und können sagen, dass wir sehr zuversichtlich sind, eine fabelhafte Darstellerin zu finden, die witzig und charmant ist sowie eine wahnsinnige Stimme hat."

Die originale Inkarnation des Kindermädchens wird dabei dieses Mal aber eher hinter den Kulissen aktiv sein. Denn sie ist der Meinung, dass sie den Titel sonst zu "The Granny" umändern müssten. Wer nun letztendlich in die Titelrolle schlüpfen soll, wolle der TV-Star demnächst verraten.

Getty Images Fran Drescher bei den Health Hero Awards in NYC im November 2015

Anzeige

Getty Images Rachel Bloom und Fran Drescher auf der Premiere von "Crazy Ex-Girlfriend" in LA im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Fran Drescher bei einer Veranstaltung in New York im April 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de