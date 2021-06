Romeo Beckham (18) hat anscheinend keinen Spaß am Shoppen... zumindest, wenn seine Freundin Mia Regan die Klamotten anprobiert! Der Sohn des britischen Profikickers David Beckham (46) ist seit rund zwei Jahren mit dem Nachwuchsmodel zusammen. Wie verknallt die Teenies sind, präsentieren sie stets auf ihren Social-Media-Kanälen. Nun teilte aber Mama Vic (47) Bilder der Turteltauben: Diese zeigen einen völlig lustlosen Romeo in der Umkleide!

Mia und ihr Liebster statteten Victoria einen Besuch in ihrer Boutique ab, wie die Pics auf dem Instagram-Profil der 47-Jährigen zeigen. Doch was besonders hervorsticht: Romeo hängt teilnahmslos auf seinem Stuhl und scheint überhaupt kein Interesse an den Ensembles zu haben, die seine Liebste vor dem Spiegel anprobiert. Seine Mutter findet es offenbar ziemlich witzig: "Shopping mit Mr. Beckham und er liebt es", schrieb sie ironisch in die Bildunterschrift.

Gut möglich, dass Romeo einfach nur erschöpft von dem Shoppingtrip war. Denn sonst strahlt er auf Fotos mit seiner Mia stets bis über beide Ohren. So auch auf den Bildern, die er anlässlich ihres zweiten Jahrestags im Netz postete.

