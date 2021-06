Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Tim Rasch (22) hat Schmetterlinge im Bauch! Der Reality-TV-Star wurde 2017 durch seine Rolle Nik Becker in der deutsche Reality-Serie auf RTL2 berühmt, wo er bis 2020 mitwirkte. Danach konnte man ihn im Vorabendprogramm in der Serie Köln 50667 sehen. Die Beziehung mit seinem Schauspielkollegen Benjamin Mittelstädt (25) ging bereits 2019 in die Brüche – wie steht es jetzt um Tims Beziehungsstatus?

Offenbar wagt er sich in ein neues Liebesabenteuer. Wie der 22-Jährige in einem Q&A auf Instagram verriet, macht ihn sein neuer Partner superhappy. Mit der Neuigkeit packte er ganz nebenbei aus, als ein Fan wissen wollte, was ihn derzeit glücklich mache. "Er", schrieb der Laiendarsteller zu einem Boomerang, in dem die beiden Händchen halten. Ein beigefügtes Herz-Emoji ließ keine Fragen mehr offen.

Ob er seine neue Eroberung seinen Followern eines Tages vorstellen wird, ließ der TV-Star allerdings noch offen. "Mal schauen", schrieb er zu einem Bild, das die frisch Verliebten beim Schmusen zeigt. Wegen des geschickt platzierten Textfeldes konnte man lediglich ein Oberlippenbärtchen, einen muskulösen Arm und das dunkle Haupthaar seines Kuschelpartners erkennen.

ActionPress Tim Rasch im Januar 2020 in Berlin

Instagram / tim_rasch Die "Berlin - Tag & Nacht"-Stars Ben Mittelstädt und Tim Rasch

Instagram / tim_rasch Tim Rasch

