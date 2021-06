"Sailor Moon"-Revival auf Netflix! Vor einigen Tagen ist der Zweiteiler "Pretty Guardian Sailor Moon Eternal" auf dem Streamingdienst herausgekommen und hält sich seitdem in einigen Ländern in den Top 10 der Netflix-Charts. Im Mittelpunkt des Streifens steht natürlich wieder Sailor Moon, die mit Tuxedo Mask, Sailor Chibi Moon und den Inner und Outer Senshi für Liebe und Gerechtigkeit kämpft. Doch nicht nur Bunny feiert damit ihr großes Comeback, auch ihre deutsche Synchronsprecherin aus den alten Folgen ist wieder mit von der Partie. Und ihre Stimme kennt man von einigen bekannten Film- und Fernsehcharakteren.

Sailor Moons deutsche Stimme gehört der Synchronsprecherin Sabine Bohlmann. Die Münchnerin vertonte Bunny auch schon in der ersten Staffel der beliebten Manga-Serie. Ihre Stimme ist bei Weitem keine unbekannte in der Synchronisations-Szene. Zum Beispiel kennt man Sabines Stimmbänder aus dem Harry Potter-Universum. Sie sprach für den zweiten und den vierten Teil den Text der Maulenden Myrte ein. Auch im Cartoon-Bereich ist die Stimmkünstlerin eine Größe, sie spricht nämlich die Lisa in der beliebten Serie The Simpsons.

Die Synchronstimmen von Sailor Moons treuen Kriegerinnen wurden dagegen komplett ausgetauscht. So wird Sailor Mars zum Beispiel nun von Laura Maire vertont, die man unter anderem als Alice Cullen in den Twilight-Filmen kennt. In aller Freundschaft-Liebling Leslie-Vanessa Lill leiht daneben Sailor Merkur ihre Stimme.

Instagram / sabine.bohlmann Sabine Bohlmann mit Figuren von Lisa Simpson und Sailor Moon

ActionPress/ United Archives GmbH Lisa Simpson

Netflix Sailor Moon mit Sailor Chibi Moon und den Inner Senshi

