Paola Maria (27) kehrt Dubai den Rücken! Die YouTuberin zog im Januar mit ihrem Ehemann Sascha Koslowski (34) und den beiden gemeinsamen Kindern nach Dubai – schon lange sei es der Traum des Paares gewesen, auszuwandern. Offenbar konnte ihr neuer Wohnort die Erwartungen der beiden Influencer aber nicht erfüllen: Nach nur vier Monaten in der Luxus-Stadt kehren die Koslowskis wieder nach Europa zurück!

"Es geht für uns wieder nach Europa", verrät die Brünette in einem YouTube-Video. Es sei ihre Idee gewesen, nach Dubai zu ziehen – Sascha sei eigentlich kein Fan des Vorschlags gewesen. Vor Ort sei aber auch Paola schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen: "Es fühlt sich nicht wie ein Zuhause, sondern wie ein Dauerurlaub an." Insbesondere Familie und Freunde würde das Duo schmerzlich vermissen – vor allem Sascha habe in den Vereinigten Arabischen Emiraten sehr gelitten. "Er dachte, es ist für mich gut und deshalb hat er auch nachgegeben", erklärt Paola.

Die Entscheidung, nach Dubai auszuwandern, bereut die zweifache Mutter heute – sie habe sich inzwischen auch eingestanden, dass sie einen großen Fehler gemacht habe. "Ich nehme supergerne den Preis für den dümmsten Menschen 2021 an. Dankeschön, ich fühle mich geehrt", scherzt Paola.

