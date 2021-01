Warum wandern plötzlich alle nach Dubai aus? Diese Frage haben sich zuletzt bestimmt viele Fans der großen deutschen Influencer gestellt! Inzwischen wohnen nämlich nicht mehr nur Sami Slimani (30) und Fiona Erdmann (32) in den Vereinigten Arabischen Emiraten – zuletzt haben außerdem die YouTube-Stars Sarah (29) und Dominic Harrison (29), Reality-TV-Lady Georgina Fleur (30) sowie Ex-Köln 50667-Darstellerin Nina Noel (32) nachgezogen. Und damit nicht genug: Auch Paola Maria (27) verkündete jetzt völlig überraschend, dass sie und ihr Mann Sascha (34) ab sofort in Dubai wohnen!

Vor ein paar Tagen schon brach das Paar mit seinen zwei Kindern nach Dubai auf – ursprünglich dachten ihre Fans, die Koslowskis würden hier nur Urlaub machen. Jetzt offenbart Paola jedoch in ihrem neusten YouTube-Video: "Ich hau' es jetzt einfach raus: Nein, wir machen keinen Urlaub hier – wir sind tatsächlich ausgewandert." Weiter berichtet die Beauty: "Wir sind grad auf der Suche nach einem neuen Zuhause und haben die Zelte in Deutschland abgebrochen."

Warum genau Paola und Sascha es den Harrisons und Co. gleichgetan haben, erklärt sie in dem Video zwar nicht, aber sie betont: "Das war keine Spontanaktion. Das war schon immer in unserem Kopf: 'Wir würden so gerne auswandern!' [...] Es war immer ein Wettlauf zwischen Ibiza und Dubai." Offensichtlich haben sie sich jetzt final entschieden – und die 27-Jährige könnte nicht glücklicher über ihre Wahl sein: "Es ist einfach wie in einem Traum."

Instagram / diekoslowskis Paola Maria mit ihren Söhnen im Flugzeug

Instagram / paola Paola Maria und ihr Sohn Leonardo in Dubai

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und ihr Mann Sascha

