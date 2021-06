Die Fußball-EM steht in diesem Jahr anscheinend unter keinem guten Stern! Am Samstag musste der dänische Nationalspieler Christian Eriksen (29) während des Matches gegen Finnland auf dem Rasen reanimiert werden, nachdem er kollabiert war. Mittlerweile gab der Familienvater auch schon selbst Entwarnung – er befindet sich auf dem Weg der Genesung. Wegen eines Bruchs am Auge musste nun aber ein weiterer Kicker die Meisterschaft frühzeitig beenden.

Der belgische Verteidiger Timothy Castagne (25) war mit seinem Nationalteam gerade gegen die russische Mannschaft im Einsatz, als das Unglück passierte – er kollidierte in der 27. Minute mit dem Gegenspieler Daler Kuzyayev und ihre Köpfe stießen heftig aneinander. Beide landeten mit schmerzverzogenen Gesichtern auf den Boden. Castagne hat es übel erwischt, wie die Sanitäter danach feststellten: Er hat einen doppelten Bruch am Auge.

Wie Daily Mail berichtet, hofft Castagne, dass er noch mal den Rasen betreten kann, sollte Belgien ins Finale kommen – wenn es nach seinem Trainer geht, ist dies aber unwahrscheinlich. "Es ist eine traurige Nachricht, denn mit Blick auf die Verletzung wird er definitiv die restliche EM verpassen", wird Martinez zitiert. Die Genesungsphase seines Spielers soll laut Experten nämlich länger als vier Wochen dauern.

Getty Images Timothy Castagne bei der EM 2021

Getty Images Timothy Castagne, 2021 in England

Getty Images Daler Kuzyaev und Timothy Castagne mit Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz

