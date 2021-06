Christian Eriksen (29) wendet sich mit beruhigenden Worten an seine Mannschaft. Während des EM-Spiels gegen Finnland sorgte der dänische Nationalspieler für dramatische Szenen. Der Fußballprofi kollabierte und musste von Sanitätern reanimiert werden – ein Schock, auch für seine Teamkollegen. Inzwischen wird jedoch langsam wieder aufgeatmet: Der Inter-Mailand-Star befindet sich auf dem Weg der Besserung, sein Zustand ist stabil. Eriksen hat sich sogar schon bei seinen Mitspielern gemeldet.

In einer Pressekonferenz berichtete der dänische Fußballtrainer Kasper Hjulmand, per Video-Chat mit dem 29-Jährigen gesprochen zu haben. "Christian macht sich Gedanken um uns und seine Familie", zitierte Daily Mail den Coach. "Er sagte 'Ich weiß nicht mehr viel. Ich mache mir Sorgen darüber, wie es euch geht. Ich glaube, ihr fühlt euch schlechter als ich'", gab Hjulmand die Worte des Kickers wieder. Der zweifache Vater scheint wieder zu Kräften zu kommen. "Es kommt mir vor, als würde ich gleich mit euch zum Training gehen, Jungs", habe Eriksen erzählt. Für seinen Mentor ist das wenig überraschend. "Das ist typisch Christian", versicherte dieser.

In den Reihen der dänischen Nationalmannschaft herrscht Erleichterung. "Es tat gut, ihn lächeln zu sehen", gab sich der Trainer beruhigt. Nun wolle man dem Mittelfeldspieler zu Ehren wieder auf den Platz zurückkehren. "Wir werden so gut wie möglich zur Normalität zurückkehren", kündigte Hjulmand optimistisch an. Womöglich könne man diesen Vorfall nutzen, um noch näher zusammenzurücken.

Getty Images Die dänische Nationalmannschaft am 12. Juni 2021

Getty Images Kasper Hjulmand beim Spiel zwischen FC Nordsjælland und FK Partizan, 2018

Getty Images Die dänische Nationalmannschaft bei der EM

