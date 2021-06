Christian Eriksen (29) beißt die Zähne zusammen! Der Mittelfeldspieler war am Samstag mit der dänischen Nationalmannschaft gegen Finnland im Einsatz – bis er urplötzlich zusammenbrach. Er musste noch auf dem Spielfeld wiederbelebt werden. Gleich danach ging es für ihn in ein Krankenhaus, wo er sich noch immer unter Beobachtung befindet. Jetzt meldete sich Christian das erste Mal nach dem Unglück selbst zu Wort.

Dem italienischen Sportmagazin Gazzetta dello Sport gab der 29-jährige Kicker nun ein Update zu seinem Gesundheitszustand. "Vielen Dank, ich werde nicht aufgeben. Mir geht es schon besser", heißt es in dem Statement von Eriksen. Er befindet sich mittlerweile im Heilungsprozess, doch er will, dass das Rätsel um seinen plötzlichen Kollaps gelöst wird: "Ich will verstehen, was mit mir passiert ist."

Eriksen beweist damit einmal mehr, dass er ein Kämpfer ist. Schon kurz nach dem Zusammenbruch soll er sich bei seinen Teamkollegen gemeldet haben, dass sie wegen ihm nicht das Handtuch schmeißen sollen. Der Familienvater möchte, dass sein Land siegreich aus der EM hervorgeht.

Getty Images Christian Eriksen, Fußballer

Getty Images Christian Eriksen beim Spiel zwischen Genoa CFC und Inter Mailand am 20. September 2020

