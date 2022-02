Er dürfte spielen! Christian Eriksen (29) erlitt 2021 bei einem EM-Spiel einen Herzstillstand und musste wiederbelebt werden. Danach musste der Fußballer sich einer Operation unterziehen, bei der ihm ein Defibrillator implantiert wurde. Mittlerweile hat der Däne einen neuen Verein gefunden: Bald wird er für den englischen Erstligisten FC Brentford spielen. Und noch ein Comeback möchte er feiern: Christian könnte bei der Weltmeisterschaft in diesem Jahr wieder auf dem Platz stehen!

Wie The Times berichtete, gab der Weltfußball-Verband dem Spieler grünes Licht für eine WM-Teilnahme. Anders als sein ehemaliger Verein Inter Mailand, bei dem Christian wegen seines Defibrillators die Fußballschuhe an den Nagel hängen musste, gestattet die FIFA eine Teilnahme trotz des Geräts. Er müsse sich nur, wie auch alle anderen WM-Spieler, einem Herz-Screening unterziehen. Das soll in Zukunft Herzerkrankungen erkennen und Herzstillstände vermeiden. Die offizielle Erlaubnis hat der Mittelfeldspieler also, bei der WM zu spielen – jetzt muss er nur noch vom dänischen Nationaltrainer nominiert werden.

"Mein Ziel ist es, in Katar bei der Weltmeisterschaft mitzuspielen. Ich will spielen – das treibt mich an", hatte Christian in einem Interview mit dem dänischen Sender DR1 erklärt. Es sei sein großer Traum, auf den internationalen Rasen zurückzukehren. "Ob ich tatsächlich zum Spielen nominiert werde, ist aber die andere Sache", hatte er jedoch klargestellt.

Anzeige

Getty Images Christian Eriksen im Juli 2020 in Ferrara

Anzeige

Getty Images Christian Eriksen, Sportler

Anzeige

Getty Images Christian Eriksen im April 2021 in Neapel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de